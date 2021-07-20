В Петербурге пройдет общая проверка жилищного фонда

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил в ближайшие месяцы провести общегородскую проверку жилищного фонда и управляющих организаций города. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в аппарате вице-губернатора.

В первую очередь инспекции пройдут по адресам, от жильцов которых постоянно поступали жалобы.

"По июньским обращениям петербуржцев видно, что темы уборки лестничных клеток и содержания дворов сейчас наиболее актуальны. Внепланово проверить весь жилой фонд за короткий промежуток времени – масштабная задача, потому весь объем работ необходимо распределить между различными органами власти", – рассказал вице-губернатор.

Основной объем дополнительных контрольных мероприятий распределен между ГЖИ, районными администрациями и жилищными агентствами, выборочные проверки будут на жилищном комитете. Проверки продляться до 16 октября.