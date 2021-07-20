Петербурженка отсудила у "Меги Дыбенки" 300 тысяч

Василеостровский районный суд посчитал виновным владельца "Мега Дыбенки" в падении покупательницы. Женщина поскользнулась на наледи и получила черепно-мозговую травму.

В декабре 2019 года в Кудрово на площадке торгового центра петербурженка упала на обледенелый асфальт. Она провела в больнице почти две недели.

Изначально женщина обратилась в администрацию "Меги", но получив отказ, подала иск в суд. Она хотела взыскать компенсацию морального вреда. а также расходы на оказание медицинских услуг в размере 2,5 млн рублей.

Ответчик же утверждал, что наличие «скользкости, как стихийного природного явления» не является основанием для вывода о ненадлежащей уборке. Районный суд встал на сторону пострадавшей, однако взыскал с владельца всего 300 тысяч рублей.