В Петербурге построят центр инноваций

В понедельник, 19 июля, на рабочем совещании губернатора Александра Беглова утвердили рабочий проект планировки территории для размещения «ИТМО Хайпарк» в Пушкинском районе.

Научно-образовательный инновационный центр займет площадь почти в 113 га. В состав нового кампуса войдут 3 научных центра, на базе которых будут открыты 50 международных научных лабораторий и пять инновационных производств.

"Сегодня, когда цифровизация развивается стремительными темпами, крайне необходимо готовить высококвалифицированных специалистов с компетенциями будущего. На это направлен совместный с университетом ИТМО проект. В перспективе на территории центра появятся технологическая долина и бизнес-парк. "ИТМО Хайпарк" станет площадкой для создания, испытания и внедрения новых технологий и разработок, их продвижения на международный рынок", — рассказал губернатор.

В центре разместят учебные корпуса, общежития, студенческий клуб, спортивный комплекс с бассейном, административные здания и объекты инженерной инфраструктуры.

Планируется, что до 2024 года возведут центр наук о жизни и здоровье, центр информационных технологий, центр фотоники, спорткомплекс, бизнес-инкубатор, а также один корпус общежития. А к 2027 году построят центр обработки данных, второй бизнес-инкубатор и сопутствующая инфраструктуру города-спутника.