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"Ночлежка" откроет новое кафе в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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Бывшие бездомные будут кормить петербуржцев в новом заведении.

Благотворительная организация "Ночлежка" откроет кафе, где сотрудниками будут бывшие бездомные. 

По словам директора "Ночлежки" Григория Свердлина, похожее заведение он увидел в Оксфорде и Лондоне. Подопечные организации пройдут стажировку в кафе в течение трёх-четырёх месяцев. Они смогут попробовать себя в роли официанта, помощника повара или заняться закупками. Бывшие бездомные смогут устроиться уже с опытом работы на новые места в другие заведения. 

"15–20 человек в год получат так новую профессию и вернутся к обычной жизни. Думаю, кто стажер, а кто постоянный сотрудник, вы даже не поймете. А вся прибыль от кафе будет идти, конечно же, на работу приютов", — поделился Свердлин на своей странице в Facebook. 

На данный момент для заведения ищут помещение на 120–200 кв. метров в Центральном или Адмиралтейском районе. А также управляющего и шеф-повара.

Директор предложил подписчикам придумать оригинальное название придумывают в комментариях. 

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