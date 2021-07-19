"Ночлежка" откроет новое кафе в Петербурге

Благотворительная организация "Ночлежка" откроет кафе, где сотрудниками будут бывшие бездомные.

По словам директора "Ночлежки" Григория Свердлина, похожее заведение он увидел в Оксфорде и Лондоне. Подопечные организации пройдут стажировку в кафе в течение трёх-четырёх месяцев. Они смогут попробовать себя в роли официанта, помощника повара или заняться закупками. Бывшие бездомные смогут устроиться уже с опытом работы на новые места в другие заведения.

"15–20 человек в год получат так новую профессию и вернутся к обычной жизни. Думаю, кто стажер, а кто постоянный сотрудник, вы даже не поймете. А вся прибыль от кафе будет идти, конечно же, на работу приютов", — поделился Свердлин на своей странице в Facebook.

На данный момент для заведения ищут помещение на 120–200 кв. метров в Центральном или Адмиралтейском районе. А также управляющего и шеф-повара.

Директор предложил подписчикам придумать оригинальное название придумывают в комментариях.