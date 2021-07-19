На петербургских дорогах правоохранительные органы поймали более 220 пьяных водителей

Сотрудники полиции с пятницы 16 июля по воскресенье 18 июля поймали на дорогах Петербурга и области 226 водителей, которые сели за руль выпившие

Как сообщает ГУ МВД, 14 автомобилистов попались в нетрезвом состоянии не впервые. По отношению к ним были заведены уголовные дела по статье 264.1 "управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Остальным нарушителям были выписаны административные протоколы.

Сотрудники ДПС периодически проводят подобные рейды, чтобы сократить число ДТП.