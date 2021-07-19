Жители пожаловались на очереди в отдел ЗАГС на улице Достоевского

Днем 19 июля петербуржцы пожаловались в социальных сетях, что людям приходится стоять несколько часов в очереди на получение свидетельства о смерти в ЗАГС на улице Достоевского.

"Я не понимаю почему люди должны часами стоять в очереди для получения свидетельств о смерти и проведения ритуальных услуг. У людей и так горе, а их как скот выставляют в длинные очереди и в жару, и в холод. Ну неужели не сделать все автоматизировано", — пишет очевидец.

1 июля в городе открыли дополнительные пункты выдачи свидетельств, однако они работали только до 15-го числа.

По данным на сайте Комитета по делам ЗАГС, регистрация смерти проводится в отделении регистрации актов гражданского состояния о смерти на улице Достоевского, 9, также свидетельство можно получить в других районах, но только жители этих районов: Колпинского, Курортного, Петродворцового, Кронштадтского и Пушкинского.