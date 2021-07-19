В Кронштадте бывший Пушечный двор выставили на торги

Российский аукционный дом выставил на торги военный завод в Кронштадте, в котором в 19-м веке располагался Пушечный двор.

Как сообщила пресс-служба дома, начальная ставка — 480 миллионов рублей. В состав комплекса на Макаровской улице входят 7 производственно-складских зданий, общая площадь территории составляет 13,8 тысячи квадратных метров. Площадь объекта — 3,4 га.

Завод находится в юго-восточной части острова Котлин, недалеко от развязки КАД. В близи расположены Никольский Морской собор, Летний сад, Петровский парк, а также магазины и кафе.

Дата аукциона будет объявлена осенью. Торги будут проводиться на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.