В День ВМФ будет закрыт пляж Петропавловской крепости

В Петербурге из-за подготовки и проведения главного Военно-морского парада на День ВМФ будет ограничен вход на пляж Петропавловской крепости.



Представители музея истории Санкт-Петербурга, предупреждают жителей и гостей города, что 22 июля из-за генеральной репетиции парада прогулочный маршрут «Невская панорама» и посещение Комендантской пристани будут открыты после полудня.



В день проведения ВМФ попасть на Заячий остров можно будет после 15 часов. Пляж Петропавловки будет закрыт весь день.