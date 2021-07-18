В РГПУ имени А.И. Герцена стартовала Международная математическая олимпиада

В воскресенье, 18 июля, в РГПУ имени А.И. Герцена открылась 62-я Международная математическая олимпиада. В соревнованиях примут участие более 630 школьников из 109 стран мира.

"Первый раз в истории, когда второй год подряд международная математическая олимпиада проводится в одной стране, в одном городе. Участников больше, чем в прошлом году - более 630 участников и 109 команд, а в прошлом году было только 106 команд", - заявил ректор РГПУ Сергей Богданов.

Университет уже второй раз принимает подряд принимает олимпиаду. Однако из-за пандемии коронавируса, как и в прошлом году, состязания пройдут дистанционно.

Россию представляют Иван Бахарев и Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, Айдар Ибрагимов из специализированного учебно-научного центра - школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ, Матвей Исупов из лицея № 41 в Ижевске, Андрей Шевцов из лицея "Вторая школа" в Москве, Данил Сибгатуллин из московской школы № 1589. Участники готовились под руководством учителя математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилла Сухова.