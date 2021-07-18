Вечерний дождь охладит Петербург

Вечером 18 июля в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Грозовой фронт прибудет в город около 19 часов.

Днем температура воздуха прогреется до 31 градуса, однако ближе к ночи станет прохладнее.

"На погоду Северной столицы окажет влияние циклон, выходящий своим центром в Карелию. Причем днём регион будет находиться в его тёплом секторе, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта", — сообщает синоптик «Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

С понедельника петербуржцев будут ждать приятные изменения. Температура воздуха будет примерно +23…+25 градусов.