Температурный режим в Петербурге приблизится к норме

На следующей неделе в Петербург придут атмосферные потоки воздуха с Северо-Запада. Жаркая и сухая воздушная масса пришли из Европы, со Средиземного моря и Северной Африки.

"Над Скандинавией находится обширный циклон, из его тыловой части в Петербург начинает поступать холодный воздух. В то же время масса не будет очень влажная. На неделе температура воздуха понизится, днем в пределах от +20 до +25 градусов. Ночные температуры от +15 до +18 градусов", — сообщил метеоролог Юрий Куткевич.

Специалист уточнил, что много осадков пока ожидать не стоит. На неделе пройдут незначительные дожди и переменная облачность. Температурный режим будет близок к норме.