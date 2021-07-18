Салютный дивизион ЗВО совершит марш из Москвы в Кронштадт

Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Михалкина совершит 700-километровый марш из Москвы в Кронштадт, чтобы 25 июля провести праздничный салют.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, для праздничного фейерверка будут использовать комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе «КамАЗа». В небо выпустят более 50 видов изделий, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов в диаметре достигнут 300 метров.

До праздника военнослужащие проведут тренировку артиллерийских расчетов, на которой отработают четкость и слаженность действий.