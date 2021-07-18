Петербуржцы и гости города не смогли попасть на Петропавловскую крепость

18 июля в первой половине дня прошла репетиция парада ко дню ВМФ. Из-за этого закрыли около 10 километров улиц в центре города.

Попасть оказалось трудным не только в Центральные районы. Свои двери закрыла Петропавловская крепость. Жителей и гостей не пускали на пляж до конца репетиции. Также оказался закрыт прогулочный маршрут по бастиону, проход к Комендантской пристани, а также дорога к ресторану "Корюшка".

Петропавловский пляж традиционно используют как место для запуска фейерверков в праздничные дни.