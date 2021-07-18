В Петербурге расход воды увеличился в период аномальной жары

Из-за аномальной жары в Петербурге увеличили расход воды на полив газонов и зеленых насаждений. В минувшую пятницу, 16 июля, садово-парковые предприятия потратили более 1,2 кубометров воды.

Как сообщают в комитете по благоустройству, по сравнению с предыдущим днем (четверг) израсходовали почти на 100 кубов больше.

"Вода мгновенно впитывается в почву и испаряется. Искусственный полив даёт кратковременный эффект при поливе травяных покровов. Что касается деревьев, то они способны накапливать влагу и менее уязвимы в жаркую погоду", — уточнили в комитете.

В период жаркой погоды власти города решили увеличить полив зеленых территорий. Так в июле расход стал больше на 20%. Однако петербуржцы продолжают жаловаться на выжженные газоны.