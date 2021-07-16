Setl Group построит новый микрорайон на Октябрьской набережной

В Петербурге Холдинг Setl Group продолжит строительство жилого квартала на Октябрьской набеженой. В новом микрорайоне создадут более 500 тыс. кв. м жилья ЖК «Pulse на набережной».

Девелопер создаст новое общественное пространство, построит детсады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный и торговый комплексы. Новая современная инфраструктура появится между Дальневосточным проспектом, Октябрьской набережной, улицами Коллонтай и Архивной.

Также Setl Group спроектирует мост через Неву. Планируется, что он будет шестиполосный, что позволит снизить уровень трафика на уже существующих мостах и сократить время в пути до центра города.

На месте ЖК в 19 веке находился Киновиевский завод. Сейчас на территории находятся два объекта культурного наследия, которые Setl Group обещал сохранить.