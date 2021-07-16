На юго-востоке Петербурга прошел град

Вечером в четверг, 15 июля, в нескольких районах Петербурга прошли дожди. Однако жителям Стрельны пришлось спасаться еще и от града.

Больше всего досталось автомобилям: вмятины на капотах и крышах, проломленные детали из пластика.

В сети петербуржцы обсуждают неприятные новости — в одних районах ожидали дождь, в других решают его последствия

Также вечером досталось машинам на Санкт-Петербургском шоссе. Из-за дождя магистраль оказалась затоплена.