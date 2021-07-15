После дождя Санкт-Петербургское шоссе затопило

Сегодня, 15 июля, в Стрельне прошел дождь, который долго время обещали синоптики. Но долгожданные погодные изменения не обрадовали жителей юго-запада.

Водителям пришлось "бороздить просторы" Санкт-Петербургского шоссе. Магистраль затопило.

Однако в других районах города по-прежнему жарко. Синоптики ожидают дожди во всем городе.