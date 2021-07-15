В Петербурге объявлен конкурс на выбор регионального оператора по обращению с ТКО

В Петербурге объявлен конкурс на выбор компании, которая будет заниматься миллионами отходов.

На сайте раскрытия информации о торгах РФ сообщается, что 4 августа будет окончен приём заявок на конкурсный отбор регионального оператора по обращению с отходами, результаты сообщат 13 июля. Инициатором выступает комитет по природопользованию правительства Петербурга. Оператор будет выбран на 10 лет до 2031 года. Победитель должен будет приступить к работе 1 сентября.

Смольный рассчитал стоимость услуги - 131 млрд рублей. В процессе торгов сумма может быть снижена. От кандидатов требуется иметь действующую лицензию на “сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности”.