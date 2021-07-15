Набережную канала Грибоедова откроют раньше на месяц

В Петербурге завершиться капитальный ремонт набережной канала Грибоедова в сентябре — на месяц раньше, чем планировалось.
Первоначально работы планировалось закончить к середине октября 2021 года, однако Александр Беглов попросил ускорить строительные работы.
"Ремонтные работы на сооружении стартовали в октябре 2019, а завершение планировалось в октябре 2021 года. Но подрядчик работает с опережением, и набережная будет открыта уже к сентябрю", — сообщает пресс-служба заказчика работ ГБУ "Мостотрест".
Стоимость всех работ составит почти 435 млн рублей. Подрядчик очистил фасады, отреставрировал гранитную облицовку, тротуарные плиты, перильное ограждение.