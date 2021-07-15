В Петербурге прошла ночная репетиция ко Дню ВМФ

Рано утро 15 июля прошла репетиция Главного военно-морского парада. Организаторы обещают, что он будет крупнейшим за всю историю.

Тренировка проходила в Финском заливе. В ней приняли участие 12 кораблей и четыре подводные лодки, включая корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана.

"Заданная скорость движения парада — 9 узлов, дистанция между кораблями — полтора кабельтовых. Особенность парада в этом году в том, что все корабли разного класса, разного водоизмещения. Отличается он и количеством кораблей", — сказал капитан первого ранга Андрей Арзамасцев.

Также еще одна репетиция прошла в ночь с 14 на 15 июля. 20 боевых кораблей репетировали проход по Неве от Благовещенского до Троицкого моста.

Всего в параде, который пройдет 25 июля, примут участие 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, а также более 4 тысяч военнослужащих. Впервые в параде задействуют корабли пограничного управления ФСБ России.