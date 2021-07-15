На строительство Витебской развязки выделят 3 млрд рублей

Правительство России выделит 3 млрд рублей на строительство первого этапа Витебской развязки ЗСД.

"Развязка - первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Новая скоростная трасса будет востребована петербуржцами. Уже через несколько лет новая магистраль от ЗСД до Ленинградской области сократит автомобилистам время в пути, ведет трафик с загруженных улиц города на федеральные трассы", - заявил губернатор Александр Беглов.

Трасса протяженностью 2,6 километра будет состоять из 6 полос и пропускать до 70 тысяч машин в сутки.

Витебская развязка является первым этапом новой скоростной Широтной магистрали, протяженность которой составит 27 километров. Строительство начали в марте 2021 года. Общая стоимость проекта составит 39 млрд рублей, 19 млрд от правительства города, по 10 — из федерального бюджета и от инвестора.