В Комитете по транспорту Петербурга обсудили развитие велоинфраструктуры

Как сообщили "МК", в городском центре управления парковками прошла встреча велоактивистов, правительства города и представителей ассоциации «Пошли-поехали». На ней обсудили развитие велоинфраструктуры в городе.

"Комитет прорабатывает пути развития этого направления. В таких обсуждениях участвуют в том числе шеринговые компании и компании-застройщики. Сейчас важно создать удобную и востребованную велоинфраструктуру в рамках финансирования, которое выделяется на эти цели", - сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

В городе планируют установить велосветофоровы, создать новые велодорожки и велополосы.