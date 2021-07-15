В Смольном утвердили стандарты качества такси

В Петербурге утвердили единый стандарт качества обслуживания для водителей такси. Таким образом, Комитет по транспорту хочет повысить уровень предоставляемых услуг.

В новых правилах указано, что автомобиль должен иметь характерный цвет, опознавательный фонарь, таксометр, детское автокресло, информационную памятку в салоне с контактами, данными о разрешении на перевозку и тарифами. Также появились условия для водителей. Он должен соблюдать ПДД, носить маску, быть вежливым, желательно хорошо говорить на русском, не курить в салоне машины, хорошо знать город, быть опрятным, помогать пассажиру при посадке или выгрузке багажа.

Правила коснуться и пассажиров. Клиенты такси должны соблюдать ПДД, носить маску, быть вежливость, не пачкать салон автомобиля, соблюдать правила перевозки животных, не есть и не курить в салоне.





Также Комитет по транспорту отметил, что правила носят рекомендательный характер. За их несоблюдение штрафовать никого не будут, однако они могут сделать поездку комфортнее.





