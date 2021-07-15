В Петербурге ограничат движение на некоторых участках дороги

с 16 июля в Петербурге ограничат или перекроют движение из-за дорожных работ.

С 16 по 23 июля на проспекте Энгельса от улицы Асафьева к проспекту Просвещения и по улице Асафьева от улицы Композиторов к проспекту Энгельса проведут прокладку теплосетей. Проезд будет закрыт. Гати сообщает, что маршрут объезда будет выглядеть так: проспект Энгельса – улица Асафьева – улица Композиторов – улица Хошимина – проспект Просвещения.

С 17 по 30 июля ограничат движение по Выборгскому шоссе от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса. Дорожные работники проложат инженерные сети.

Столько же времени будут ремонтировать проезжую часть в зоне трамвайных путей по проспекту Обуховской Обороны от Володарского моста до Фарфоровской улицы. Проезд будет ограничен.

Также по 30 июля будет ограничен проезд по Выборгскому шоссе у дома 449 в Парголово. Здесь будут прокладывать водопровод.