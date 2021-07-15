В парках и сквера Петербурга собралось рекордное количество мусора

В Петербурге из-за жары увеличилась посещаемость городских парков и скверов. Из-за этого горожане стали больше мусорить в общественный местах.

Больше всего отходов этим летом вывезли из Парка 300-летия, где находится один из самых популярных пляжей. По сравнению с прошлым годом, вывоз мусора с зеленых территорий увеличился более чем на треть - 13,7 тысячи кубических метров сора, годом ранее было 10,1 тысячи кубических метров.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поручил увеличить периодичность уборки. Он отметил, что необходимо уделить особое внимание Парку 300-летия, Муринскому и Полюстровскому паркам, Приморскому парку Победы, усадьбе Орловых-Денисовых.