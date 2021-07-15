В Парголово сдали долгострой

Пресс-служба Смольного сообщила, что застройщик ООО "Росстройинвест" получил разрешение на ввод ЖК "Три апельсина" в эксплуатацию в Парголово.

Первоначально ЖК «Три Апельсина» планировали сдать в 2016 году. Однако застройщик ГК «Норманн» из-за финансовых трудностей приостановил строительство в январе 2019 года. Тогда его готовность была менее 80%. Компания обанкротилась, а в отношении руководства были возбуждены уголовные дела.

В декабре 2020 года администрация Петербурга привлекла к строительству проекта нового застройщика — ООО «РСТИ». 7 июня 2021-го было получено заключение о соответствии.

В скором временем более 300 семей получат ключи от квартир.