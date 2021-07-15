Два съезда на развязке КАД перекроют в ночь на 18 июля

В Петербурге на ночь на 18 июля перекроют два съезда на востоке КАД на развязке с Колтушским шоссе из-за ремонтных работ. Будут устранять колею на переходно-скоростной полосе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», полностью перекроют съезды № 1 и № 2 с внешнего кольца КАД на проспект Косыгина, а также съезд с Колтушского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Съезды будут закрыты с 21:00 17 июля до 7:00 18 июля. Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ просит петербуржцев заранее планировать свой маршрут.