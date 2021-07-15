Немецкая компания запустила завод в Марьино

Генеральный директор российского юридического лица компании Sarstedt Александр Белунин, сообщил, что новый завод в Марьино начал выпуск своей продукции.

На данный момент на предприятии запущена только линия по производству систем взятия капиллярной крови, но уже в этом году руководство планирует установить оборудование для производства систем взятия венозной крови.



Строительство завода оценочной стоимостью 1,5 млрд рублей началось в 2019 году. Комплекс построен на участке в 4 га, приобретенному у ВТБ, площадью более 9 тыс. кв. м и рассчитанный на 50 рабочих мест. Основной коммерческий продукт - системы взятия крови "S-Monovette" и "Microvette". Они будут поступать в медицинские учреждения Петербурга и других регионов России, а также в страны ближнего зарубежья.

Объемы продаж компании в России постепенно растут, в связи с введенными мерами по борьбе с коронавирусом спрос на продукцию Sarstedt

увеличился.