Петербуржцы стали жаловаться на зуд

В Петербурге горожане начали массово жаловаться на церкариоз, которого еще называют "зудом купальщиков".

В городе во многих водоемах запрещено купаться. Однако петербуржцы игнорируют запреты и предупреждения Минздрава. Из-за аномальной жары людей не останавливает даже застоявшаяся вода.

У пострадавших в первые полчаса краснеет кожа, чешется и отекает, а на ее поверхности появляются узелки, также повышается температура – все это выраженные симптомы, которые исчезают через 7 дней, однако пигментация остается до трех недель.

Причиной ужасного зуда стали утки. Многие птицы кишат паразитами, которые чаще всего обитают у них в печени и кровеносных сосудах.

Врачи призывают петербуржцев купаться только в оборудованных для этого местах и соблюдать ряд простых правил: купаться на глубине не менее метра, избегать замкнутых водоемов, находиться в воде не больше 10 минут, не ходить по прибрежной растительности и не подкармливать водоплавающих птиц. Горожан просят, при первых признаках обращаться к специалисту.