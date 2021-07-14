Аномальная жара может привести к массовой гибели рыб

В водоёмах и реках Петербурга из-за аномально высоких температур может начаться замор рыбы. По данным на 14 июля Нева прогрелась до +25,1 градуса.

Росприроднадзор сообщает, что из-за жары снижается уровень растворенного кислорода в воде. Для нормального существования необходимо около 5-7 мг кислорода на литр воды, при показателях в 0,3-0,5 мг раба начинает гибнуть.

"Аномально высокие температуры июля ведут к повышению температуры в водоёмах, особенно на мелководье. Даже в реке Неве, в которой в летний период средняя температура воды обычно составляет 18–20 градусов, по состоянию на 12:00 часов 14 июля вода прогрелась до +25,1 градуса", — сообщает служба надзора.

Уже сейчас во многих водоемах и реках из-за высокой температуры воды наблюдается низкое содержание растворённого кислорода, а именно до 1 и менее 0,2 мг/дм3.