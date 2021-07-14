В тоннеле у Гренадерского моста обновят облицовку

В Петербурге ограничат движение в тоннеле у Гренадерского моста из-за ремонта. Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в тоннеле будут проходить облицовочные работы.

"В связи с началом плановых работ по ремонту облицовки стен транспортного тоннеля у Гренадерского моста с 15 июля по 13 сентября 2021 года будет введено поэтапное ограничение движения транспортных средств по полосе безопасности с оставлением двух полос для движения", - объяснили в комитете.

Проезд будут перекрывать поэтапно с 15 июля по 13 сентября. В сторону Выборгской набережны движение перекроют с 15 июля по 14 августа, также по 13 сентября ограничат движение в направлении Пироговской набережной.