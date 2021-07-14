В Петербурге аномальная жара выжгла газоны

Петербуржцы продолжают жаловаться на аномальную жару. Жители города обращаются к губернатору с сообщением о проблемах с поливом зелёных насаждений и газонов, больше всего поступило из Приморского района.

Газоны желтеют или лысеют. В некоторых районах города люди сообщают, что дворники не умеют работать с газонокосилками. Проблема может усугубиться, так как могут остаться только сорные травы – репейник, осот, всевозможные зонтичные травы, лебеда и одуванчик.

Зонами общего пользования занимается комитет по благоустройству, а придомовыми и внутриквартальными — районный отдел и управляющие компании.