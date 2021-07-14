В Смольном монастыре нашли лик Богородицы

В церкви святой Великомученицы Екатерины при Смольном монастыре 14 июля начали реставрационные работы. Как сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, во время чисток под слоями краски обнаружили живописные изображения, позолоченные путти и композиция "Ночной Иерусалим".

Отделка стен была выполнена по чертежам и рисункам Франческо Бартоломео Растрелли. Ранее скрытое за лифтовой шахтой изображение лика Богородицы не планируют восстанавливать полностью, однако окончательное решение еще не принято. Лепнина и живопись сохранились в хорошем состоянии.

"Мы хотим сохранить всё, что дошло до нашего времени. Когда леса и стеллажи будут разобраны и откроется объем церкви, мы ахнем, увидев эту красоту. Когда это случится, сейчас предсказать сложно, это тонкие реставрационные работы, требующие значительного финансирования", — сказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Также реставраторы нашли фрагменты росписи по штукатурке с изображением святых мучениц, выполненные в середине XVIII века художниками Иван Бельский и Мина Колокольников. Каждый из лепных элементов выполнен индивидуально.