Суд решил оставить в СИЗО блогера из Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд 14 июля рассмотрел апелляционную жалобу блогера Юрия Хованского.

"Суд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление Дзержинского районного суда оставлено без изменений. Хованский останется под стражей, как минимум до 8 августа 2021 года", - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Блогера заключили под стражу 10 июня за то, что во время интернет-трансляции в июне 2020 года он исполнил песню, слова которой можно трактовать в поддержку теракта в Театре на Дубровке в Москве 26 октября 2002 года. 40 вооруженных боевиков захватили в заложники 900 человек, из них погибли 174. Свою вину Хованский признал частично.