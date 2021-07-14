Уголовное дело генерала Абакумова прекращено

Защита бывшего замначальника ГУ МВД Абакумова выступила с прошением о прекращении дела о подделке документов, так как истек срок давности уголовного преследования. Решение удовлетворил Смольнинский районный суд.

Абакумова обвинили в 2019 году по ч. 3 ст. 327 УК РФ "подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". 7 июня 2019 года на тот момент замначальника ГУ МВД обратился в больницу города Тосно Ленобласти с жалобой на повышенное артериальное давление. Врачи положили больного в стационар до 28 июня. Однако уже 10 июня Абаков выехал на машине к побережью Крыма, а вернулся обратно 28 числа рейсом Симферополь — Петербург.

В марта 2020 года Смольнинский суд начал рассматривать это дело. Однако с августа заседание переносили "неявки в судебное заседание подсудимого по болезни".