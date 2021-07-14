В Петербурге состоялась первая тренировка военных вертолетов

Сегодня 14 июля провели первую тренировку в небе перед Военно-морским парадом. После полудня в центре города в воздух поднялись военные самолеты.

"В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ", – заявил Сергей Шойгу.

Военно-морской парад в честь дня ВМФ пройдет в Петербурге 25 июля, в год в 325-летия флота России.

В параде заявлено участие самолетов Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, Миг31, противолодочных самолетов Ил-38Н и Ту-142м3, самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-12, многоцелевых самолетов военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140, вертолетов Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К, трехдвигательного реактивного пассажирского авиалайнера военно-транспортной авиации Ту-154М, а также Ту-134УБЛ «Черная жемчужина». Будут задействованы 54 корабля, среди которых будут фрегаты из Пакистана, Ирана и Индии.