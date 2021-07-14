Тротуары у Смольного покрасили в красный

В ночь с 12 на 13 июля горожане заметили, как мужчина в спецовке покрывал красным тротуарную плитку у Смольного. Как сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, пешеходную зону покрыли специальной глазурью, которая должна защитить дорогу.

"Этот материал можно назвать инновационным – в отличие от красок, глазурь проникает на несколько миллиметров в структуру брусчатки, поэтому после такой обработки тротуарной плитке не страшны сколы и прочие мелкие повреждения", - рассказали в КРТИ.

Также новый материал защищает плитку от погодных изменений, например от скачков температуры. В ведомстве отметили, что красный пигмент добавили для ровного насыщенного цвета.

В социальных сетях не все петербуржцы одобрили изменения. В группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания" некоторые пользователи уточнили, что тротуары надо бы привести в порядок везде в городе. В комментариях также предположили, что работы связаны с приездом в Петербург Владимира Путина.