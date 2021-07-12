В Петербурге завершили проектирование зоны платной парковки

На улицах Адмиралтейского и Центрального районов появятся новые платные парковки. Об этом рассказал глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков. На проект будет потрачено 116 млн рублей.

Как сообщает "МК", они появятся в границах Невского проспекта, Воскресенской, Синопской и набережной реки Фонтанки уже в нынешнем году.

По словам Полякова, параллельно Комтранс развивает сеть перехватывающих автостоянок. Таким образом, автомобилисты смогут бесплатно оставлять машины на специальных парковках и добраться в место назначение на общественно транспорте. Он отметил, что с начала работы с нарушителями парковки, в Комитет поступают положительные отзывы.

Планируется, что со временем платные парковки появятся и в других районах Петербурга. До конца июля будет объявлен конкурс на проектирование зоны в Петроградском районе. К концу 2023 года в город хотят ввести порядка 65 тысяч новых парковочных мест в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.