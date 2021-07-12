В больницах Ленобласти будут дистанционно отслеживать пациентов

Заместитель председателя "Сбербанка" Ольга Голодец передала губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения "СберЗдоровье".

Теперь в областных больницах смогут дистанционно следить за состоянием здоровья 11 тысяч пациентов с коронавирусом.

Систему уже протестировали. Например, Тихвинская межрайонная больница проследила за 2 283 пациентами с COVID-19, также удалось отследить 41 человека с артериальной гипертензией и 29 с сахарным диабетом.

"СберЗдоровье" - интернет-сервис, который помогает записаться на прием к врачу или вызвать его на дом, провести онлайн-консультацию, следить за состоянием здоровья у больных с хроническими заболеваниями, а также обратиться за медицинской помощью для животных.