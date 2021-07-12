Российский этнографический музей изменит режим работы

Российский этнографический музей изменит график работы с 13 по 18 июля. Как сообщается в официальной группе музея "ВКонтакте", в эти дни по техническим причинам двери будут открыты только до 18:00. Касса будет закрываться на час раньше.

Администрация музея приносит свои извинения за неудобства и просит заранее планировать свои визиты в эти дни.