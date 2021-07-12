В петербургский филиал ПСБ назначили нового вице-президента

На пост старшего вице-президента – управляющего Санкт-Петербургским филиалом "Промсвязьбанка" назначена Татьяна Перемышлина.

Как сообщает пресс-служба банка, на новом посту она будет отвечать за развитие бизнеса регионального подразделения и усиление позиций ПСБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также Перемышлина сообщила, что в ее планы входит дальнейшее расширение клиентской базы и наращивание бизнеса за счет всех направлений.

"ПСБ – один из крупнейших кредитно-финансовых институтов страны, уже долгие годы мой профессиональный путь связан именно с этим банком, и я рада продолжить свою карьеру в его Санкт-Петербургском филиале. Перед нашей командой стоят амбициозные задачи: дальнейшее расширение клиентской базы, наращивание бизнеса за счет всех направлений деятельности – от партнерства с ведущими предприятиями города и области до поддержки клиентов в розничном сегменте и СМБ, а также увеличение доли рынка в этом крупном, динамично развивающемся регионе", – рассказала Татьяна Перемышлина.

Татьяна Перемышлина на протяжении 12 лет возглавляла ПСБ в Самарской области. На ее прежнюю должность назначен заместитель регионального директора по работе с корпоративными клиентами в Самаре Виталий Белоцкий. Бывшая глава филиала ПСБ в Петербурге назначена на должность старшего вице-президента - советника заместителя председателя ПСБ в Санкт-Петербурге.