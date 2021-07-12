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Музеи Петергофа ограничат режим работы

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© Фото: Baltphoto

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ГМЗ "Петергоф" закроется на час раньше из-за аномальной жары.

Музеи Петергофа изменят режим работы с 11 июля. Из-за аномальной жары в городе теперь посетители смогут осмотреть экспозицию с 9:00 до 17:00. 

"С 11 июля в связи с аномально высокой температурой все музеи, кроме Гротов Большого каскада, будут закрываться на час раньше", — говорится в сообщении пресс-служба учреждения. 

Режим работы изменят в Большом Петергофском дворце, два музея в Александрии, три в Ораниенбауме и один в Стрельне. На вход музеи будут закрыты с 16:00. 

Когда музеи вернутся к привычному режиму работы, не сообщается. 

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