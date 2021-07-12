Музеи Петергофа ограничат режим работы

Музеи Петергофа изменят режим работы с 11 июля. Из-за аномальной жары в городе теперь посетители смогут осмотреть экспозицию с 9:00 до 17:00.

"С 11 июля в связи с аномально высокой температурой все музеи, кроме Гротов Большого каскада, будут закрываться на час раньше", — говорится в сообщении пресс-служба учреждения.

Режим работы изменят в Большом Петергофском дворце, два музея в Александрии, три в Ораниенбауме и один в Стрельне. На вход музеи будут закрыты с 16:00.

Когда музеи вернутся к привычному режиму работы, не сообщается.