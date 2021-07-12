В Петербурге продолжат штрафовать нарушителей

Комитет по транспорту Петербурга продолжает патрулировать улицы города. С 12 по 14 июля дорожные патрули проверят четыре района. Подробный список адресов размещен на сайте Комтранса.

Как сообщает "МК", следить за порядком будут мобильные бригады центрального, правобережного, северного и южного отделов. Эвакуировать будут нарушителей в зоне действия дорожных знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена".

Комитет по транспорту во избежание штрафов просит обращать внимание на дорожные знаки и рекомендует парковаться в разрешенных для этого местах.