В Петербурге ограничат движение по мостам и набережным

В Петербурге идет подготовка к военно-морскому параду, который пройдет 25 июля.

По сообщению пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест, в дни репетиции парада 13 и 15 июля в городе перекрою движение по набережным и мостам. Разводку мостов продлят до 6:00, перекроют Литейный мост с 1:40 до 6:00, Троицкий мост с 1:20 до 6:00, Дворцовый мост с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00, Благовещенский мост с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.

Комитет по транспорту сообщил, что также ограничат движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской наб. до Конногвардейского бульвара и по Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста. Закроют Адмиралтейский проезд.