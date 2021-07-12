В Мурино появился гигантский арт-объект

Около одно из водоемов Мурино появилась скульптура красной лошади, составленная будто из пикселей. Необычный арт-объект напомнил жителям Всеволожского района коня с картины Петрова-Водкина "Купание красного коня".

Своим творением автор поделился в социальных сетях на своей странице net_streetart в Instagram. Художник поделился видео с места, где расположена скульптура.

Чтобы добраться до объекта, автор приложил карту. Он также порекомендовал быстрее посмотреть на произведение искусство, так как его могут сломать или разобрать.