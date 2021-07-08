С улиц Петербурга начали исчезать неправильно припаркованные машины

Сотрудники Комитета по транспорту за десять дней очистили более ста улиц Петербурга от неправильно припаркованных машин.

Как сообщает "МК", расчищать городские улицы Комтранс начал 29 июня. За это время было выявлено две тысячи нарушений. За первые десять дней машины исчезли с центральных улиц: Гончарной, улицы Большая Зеленина, с площади Восстания, Конюшенной площади, Сампсониевского проспекта.

За это время на штрафстоянки отправили 493 автомобиля и составили 79 протоколов.

Комитет по транспорту убедительно просит горожан не бросать машины в неположенных местах.