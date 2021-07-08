Трафик на ЗСД вырос на 25%

За первые полгода на Западном скоростном диаметре Петербурга увеличился транспортный поток на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», на ЗСД за полгода совершено 48 миллионов транзакций. Транспортный поток в 2021 году на 11% выше, чем за тот же период до "карантинного" 2019 года. Количество поездок с транспондером, выросло на девять миллионов — это более 90% от общего количества транзакций. В пользовании водителей находятся уже 850 000 транспондеров.

При этом в течение первого полугодия суточный рекорд по загрузки ЗСД постоянно обновлялся, так 11 июня на было совершено 393 000 транзакций.