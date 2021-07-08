На Канонерском острове продают апартаменты в расселенном доме

Расселенный из-за шума от ЗДС дом №16 на Канонерском острове переделывают под апартаменты, которые выставят на продажу.

Как сообщается, власти продали расселенное крыло дома предпринимателю за 11,8 млн рублей. В результате средняя цена за квадратный метр составила около 10 000 рублей.

Квартиры в новом ЖК «Морской бриз» уже выставлено на продажу, об этом говорят данные одноимённого сайта.

Несмотря на то, что шум, который стал причиной расселения жильцов, никуда не делся, новый владелец организовал на месте пустующих квартир 40 апартаментов стоимостью от 1,45 миллиона рублей. Нежилые помещения будут продавать за 65 000 рублей за квадратный метр.