Ассоциация выпускников СПБГУ переезжает из здания Двенадцати коллегий

Ректорат СПБГУ принял решение о расторжении трудовых договоров с сотрудниками ассоциации выпускников. Всех попросили сдать пропуска и покинуть здание Двенадцати коллегий на Васильевском острове.

Как утверждают в организации, их вынудили переехать, поэтому сейчас они срочно ищут новое помещение. Ассоциация попросила о помощи с поисками всех неравнодушных.

В ассоциации подчеркивают, что организация продолжит свое существование в другом месте. Все выплаты специальных стипендий, карьерные и менторские программы сохранятся.