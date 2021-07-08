На ремонт Песочной набережной уйдет 38 миллионов рублей

В Петроградском районе города с 9 июля приступят к ремонтным работам Песочной набережной. Масштабный ремонт затянется почти на полтора месяца, ограничив проезд для автомобилистов по данному участку дороги.

"Работы пройдут на участке длиной 0,84 км – от улицы Даля до Левашовского проспекта – и завершатся в середине августа этого года. Объект является адресом национального проекта "Безопасные качественные дороги" ", - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонтом дороги займется ООО «ЭкспрессСтрой». За 38,7 миллиона рублей компания заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров и отремонтирует либо заменит бордюрные камни.

Отмечается, что перекрывать движение по набережной будут поэтапно.